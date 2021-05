Suarez: “Nessuno al Barcellona si è congratulato con me per Liga. Stavo per…”

Il Pistolero fresco vincitore del campionato spagnolo si toglie qualche sassolino nei confronti dell'ex club

Redazione ITASportPress

La vera rivincita se l'è presa sul campo da gioco. Luis Suarez ha vinto la Liga da protagonista con l'Atletico Madrid "alla faccia" del Barcellona che, alla fine dello scorso anno, non aveva più creduto in lui. Ed è proprio anche del club blaugrana che il Pistolero ha parlato ai microfoni di El Partidazo de Cope come riporta Marca togliendosi qualche sassolino...

GIOIA - "Vincere la Liga con l'Atletico Madrid vale molto, molto di più", ha esordito Suarez. "Ti costa tanta fatica ma poi vedi la gioia che c'è tra i compagni, nell'ambiente e ti ripaga di tutti gli sforzi. I miei gol preferiti della stagione? Contro l'Osasuna - di destro - e contro il Valladolid - di sinistro". "La videochiamata che ho fatto sul campo con le lacrime? Era a mia moglie. Le lacrime sono per quanto abbiamo sofferto e per quanto soffriamo i cambiamenti per i nostri figli. All'inizio della stagione ho dovuto sistemare alcuni problemi col ginocchio e mio figlio mi è stato vicino. Ho passato molto tempo con lui e vedere la loro gioia è stato speciale".

AL BARCELLONA - Dalla festa con l'Atletico ai sassolini nei confronti del Barcellona: "Non potrò mai parlare male del Barcellona. Mi hanno dato tutto e mi hanno permesso di stare nel calcio che conta sempre. Però mi hanno chiamato per convincere Messi a restare. Mi hanno chiesto di parlare con Griezmann e a me, quando volevano me ne andassi, perché non mi hanno chiamato?", ha detto Suarez. "Hanno lasciato che venisse Koeman a dirmi che non contavano più su di me. Lui mi ha detto 'se questa situazione non si risolve presto conto su di te contro il Villarreal'. Ma lì ti accorgi che forse Koeman non aveva troppa personalità".

MESSAGGI E MESSI - "Se ho ricevuto messaggi di congratulazioni da Bartomeu o da qualcuno del club precedente? No. Nessuno si è congratulato con me ma io stavo per mandare una foto...". Su Messi al Barcellona e sulla firma di Aguero in blaugrana: "Adesso c'è un'altra società, un altro presidente e si cerca persone di qualità. Ad Aguero non si può dire nulla. Messi? Come amico e tifoso sarei felice e mi piacerebbe restasse. Gli consiglierei di continuare al Barcellona".