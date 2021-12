Suarez non dimentica Barcellona: “Dispiace per loro momento ma con Xavi…”

Parla il Pistolero sulla sua ex squadra

A margine dei Premios AS , l'attaccante dell' Atletico Madrid Luis Suarez è stato interpellato per commentare il duro momento della sua ex squadra, il Barcellona . Il Pistolero ha iniziato la sua seconda stagione lontano dai colori blaugrana e la formazione catalana sembra essere ben distante da quel club che metteva paura alle rivali. I problemi di mercato, i cambi di mister e i risultati del campo hanno portato l'ex squadra del bomber uruguaiano ad essere anche eliminata dalla Champions solamente dopo il girone.

DISPIACERE E FIDUCIA - Ad ogni modo Suarez, nonostante si dica abbia "il dente avvelenato", sembra avere ancora molto a cuore il suo ex club: "Per il sentimento che mi lega a questa società (il Barcellona ndr) non posso essere contento di questa situazione", ha detto l'attaccante. "Ma sono convinto che abbiano ingaggiato un allenatore in grado di migliorare le cose, grazie anche alla qualità dei giocatori che ha a disposizione".