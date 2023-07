Suarez: “Problema cronico al ginocchio. Non so se giocherò altrove”

Le voci di addio al Gremio , quelle del possibile trasferimento all'Inter Miami e ora la verità che riguarda le sue condizioni fisiche non ottimali. Parliamo di Luis Suarez , bomber uruguaiano, che ha ammesso in conferenza stampa di dover fare i conti con un problema decisamente fastidioso al ginocchio che non gli dà alcuna certezza sulla carriera.

"La mia intenzione era di stare qui (al Gremio ndr) per due anni, ma devi essere onesto con il tuo corpo e con il club, l'anno prossimo non posso giocare allo stesso modo a causa del carico e dell'intensità che ha il calcio brasiliano", ha detto Suarez. "Se la squadra entrasse in Copa Libertadores, ci sarebbero anche tante trasferte in più da affrontare. Il club l'ha capito e lo ringrazio per aver compreso la mia situazione. Il problema nasce dall'usura del ginocchio, è un infortunio cronico che non nascondo affatto e che la società conosceva prima del mio arrivo".