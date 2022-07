Suarez sul suo futuro: “River Plate? Nessuna possibilità che vada a giocare là”

Il futuro di Luis Suarez , dopo l'addio all' Atletico Madrid , è sempre più incerto. L'attaccante è alla ricerca di una nuova squadra e si era parlato anche di un possibile approdo in Argentina con il River Plate . L'uruguaiano ha fatto chiarezza ai microfoni dell'Ovacion, spiegando l'impossibilità del trasferimento almeno in questa finestra di calciomercato. Queste le sue parole:

"Mi emozionerebbe molto giocare con il River Plate, ma la stessa cosa accadrebbe anche con il Nacional, la mia casa. Sono sorpreso che i dirigenti non mi abbiano neanche contattato per scoprire la mia situazione. Ero molto entusiasta della possibilità di poter giocare col River, ma dopo l'eliminazione dalla Coppa Libertadores il trasferimento è cessato. Mi sarebbe piaciuto andare lì per aiutarli a vincere. Qualche mese fa ho dichiarato che non avrei mai lasciato l'Europa, ma il River Plate mi ha corteggiato tanto e mi ha quasi convinto ad accettare. Un giocatore ha bisogno di amore e a me piace essere considerato in questo modo".