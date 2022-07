Suarez torna a casa e annuncia sui social: “Siamo ai dettagli col Nacional”

Si era parlato di lui anche in Italia con la pista, decisamente suggestiva, del Monza. Ora, però, Luis Suarez spegne ogni rumors e annucia quale sarà la sua prossima tappa della carriera. Il Pistolero ha deciso di tornare a casa. Con un messaggio pubblicato sui propri profili social, su Twitter e su Instagram, l'attaccante uruguaiano ha annunciato di avere trovato un pre-accordo con il Nacional Montevideo, club che lasciò nel 2006 per approdare in Europa.

Il centravanti, nell'ultima annata all'Atletico Madrid, ha spiegato la situazione dell'operazione per la quale a quanto pare manca solo l'annuncio ufficiale: "Prima di tutto volevo ringraziare tutti per le parole d'affetto ricevute. L'affetto che io e la mia famiglia abbiamo ricevuto ci ha toccato il cuore, per questo era impossibile dire di no a questa opportunità di tornare al Nacional. Spero che i dettagli vengano sistemati presto per raggiungere l'accordo definitivo al più presto".