Suarez torna a vincere: doppietta e il Nacional è campione in Uruguay

Tornato per amore e per vincere. Luis Suarez mantiene fede alla parola data e col suo Nacional si laurea campione di Uruguay . 4-1 contro il Liverpool nella finale che ha assegnato il titolo di campione nazionale. Proprio il Pistolero è stato decisivo con una doppietta - a segno al 50' e al 97' - prima di un altro uno-due firmato da Gigliotti al 107' e al 113'.

Per il Nacional si tratta del titolo numero 49 nella sua storia. Sui social grande festa da parte del club ma anche da parte dello stesso Suarez che su Instagram ha scritto un messaggio in accompagnamento ad un post in compagnia della sua famiglia: "Eternamente grato a voi per avermi accompagnato in ogni passo della mia vita. La mia felicità è con voi. Sempre uniti". Parole che sono riferite alla moglie e ai figli, una famiglia sempre insieme che prima a Barcellona, poi a Madrid, sponda Atletico, e ora al Nacional, ha sempre seguito Suarez nelle sue avventure sportive.