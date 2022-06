Succede di tutto in Brasile: Vinicius Leandro arrestato dopo una partita

Il calciatore in manette e poi liberato ma non si conosce il reale motivo dell'arresto.

Succede di tutto in Brasile, al termine della sfida tra Nova Venecia e Real Noroeste, squadre che militano nella Serie D brasiliana. Dopo una partita molto agitata con diverse polemiche all'indirizzo anche del direttore di gara, reo di aver arbitrato in modo non esattamente perfetto, ecco intervenire anche le forze dell'ordine con il conseguente arresto del giocatore ospite Vinicius Leandro.