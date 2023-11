Sudakov non ha dubbi: “Presto De Zerbi dirigerà le migliori squadre al mondo”

DESTINO: A prendere la parola è uno degli attaccanti dello Shaktar Donetsk, Georgiy Sudakov. Intervistato dal quotidiano spagnolo Sport, il calciatore ha elogiato il genio di Roberto De Zerbi: "Sono assolutamente sicuro che De Zerbi dirigerà uno dei giganti del calcio in futuro. Un esempio? Penso che il Manchester City sarà uno dei suoi prossimi club" ha considerato senza esitazione. Poi, continuando su questo discorso: "È un allenatore molto solido, anche se in verità lo ricordo come una persona molto impulsiva. Anche se penso che possa davvero allenare qualsiasi squadra nel mondo, quindi non importa se è il Manchester City o il Barcellona". Ricordiamo che Sudakov ha giocato sotto la guida di De Zerbi per circa un anno, tra maggio 2021 e luglio 2022.