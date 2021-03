Süle non ci sta: “Futuro da decidere. Io grasso? Si parla di questo da due mesi ma non è così”

Non dovrebbe giocare nella sfida di questa sera con la Lazio, ma il difensore del Bayern Monaco Niklas Süle vuole comunque dire la sua a proposito di alcuni rumors che lo riguardano. Dalle critiche ricevute per alcune prestazioni non esaltanti con la maglia dei bavaresi, sino alle speculazioni in merito alla sua forma fisica. Il centrale tedesco ha commentato i vari temi ai microfoni di Suddeutsche Zeitung.

Süle non ci sta

“Nel complesso non sono soddisfatto ma non vedo la stagione così negativa come viene definita in pubblico”, ha detto Süle. “Dopo la rottura del legamento crociato nel 2019, ho trascorso nove mesi e mezzo dove non ho giocato una partita ufficiale. Poi però dalla fase finale della Champions League ho sempre giocato, praticamente ogni tre giorni. Anche buone gare. Poi, certo, qualche partita potevo farla meglio. Ma in ogni caso non voglio avere tutte le colpe per le sconfitte”.

In modo particolare, come spiega il media tedesco, il difensore era stato preso di mira dopo il k.o. del Bayern contro l’Eintracht Francoforte: “Le critiche anche da Rummenigge? Sinceramente non importa da chi arrivano, ma certo che mi dà fastidio essere ricordato per aver subito un gol del genere”.

Dal campo alla forma fisica, con qualche rumors su alcuni presunti chili di troppo: “C’è chi dice questa cosa e tutti gli vanno dietro. Sono solo chiacchiere. Non sono grasso. C’è chi ci crede e ci ride ma non è assolutamente così. Questa cosa non è vera”.

Sul suo futuro: “Rinnovo o addio? Prima ne devo parlare con la società, non è nel mio stile dire qualcosa del genere pubblicamente. Quando arriverà il momento, mi siederò con il mio procuratore e la mia famiglia e poi deciderò cosa è meglio per me e per la mia famiglia dal punto di vista tecnico e finanziario”.