Sulle orme del fratello: Nico Williams firma primo contratto da professionista con l’Atletico Bilbao

Il più giovane dei fratelli diventa ufficialmente un componente della prima squadra

Non è stata una novità vederlo in campo in Copa del Rey contro il Barcellona. Così come non è stato nulla di nuovo l'assist per la prima rete di Muniain. Parliamo del giovane Nico Williams calciatore dell'Atletico Bilbao che dopo aver giocato l'ennesima partita importante con la squadra ha visto riconosciute le sue doti con il suo primo contratto da professionista.