Super Lega, il Leganes ci scherza su: “Noi ci rifiutiamo di partecipare”

La reazione del club spagnolo alla nascita della Super Lega

Dopo la clamorosa svolta delle scorse ore, con la nascita della Super Lega , un torneo che vedrà solo big club d'elite partecipare, anche tra le altre squadre qualcosa si è mosso. Non per forza in modo negativo. Vedere per credere la reazione del "piccolo" Leganes che ha preso con ironia quanto sta accadendo al mondo del pallone.

"Il Leganes annuncia il rifiuto di partecipare alla Superlega", ha scritto il club iberico sul proprio profilo social. "Per favore, non insistete", ha proseguito il club in modo ironico facendo riferimento al fatto che al torneo potranno partecipare solo pochi club eletti ed, evidentemente, la piccola realtà spagnola non sarà tra queste. "Abbiamo una partita molto importante, quindi grazie ma no".