Superclasico, Burdisso annuncia: “Totti mi ha chiamato. Vuole venire, ma non è l’unico…”

Nicolas Burdisso come dirigente, Daniele De Rossi come giocatore e…Francesco Totti spettatore illustre. Il Superclasico che metterà davanti Boca Juniors e River Plate potrebbe essere anche l’occasione di rivedere insieme tre giocatori che hanno fatto la storia della Serie A e della Roma.

Parlando alla CNN Argentina, l’ex difensore nonché ds del Boca Juniors Burdisso ha ammesso che tanti amici ed ex compagni lo hanno contattato per assistere al match della Bombonera che varrà la semifinale di Copa Libertadores. La qualificazione alla finale si giocherà sul doppio confronto che avverrà nelle notti del 2 e del 23 Ottobre.

Per assister al match, la fila è lunga e tra gli ospiti speciali potrebbe esserci proprio l’ex capitano giallorosso Francesco Totti: “Totti mi ha chiamato perchè vuole venire a vedere la partita alla Bombonera ma non è l’unico, ce ne sono tanti”, ha detto Burdisso confermando quindi anche le recenti parole dello stesso ex 10 della Roma che aveva affermato di dover “vedere qualcosa in Argentina”, solamente pochi giorni fa.