Superclasico fatale a membro della sicurezza del Boca Juniors: festeggia con il River Plate e…viene licenziato

Curioso episodio avvenuto a margine del Superclasico di Copa Libertadores tra Boca Juniors e River Plate. Dopo l’eliminazione, il Boca ha scelto di cacciare dallo staff del proprio stadio di casa Nestor Gabriel Portillo, membro del corpo di sicurezza dello storico impianto delle Xeneizes. Il motivo? L’uomo è stato pizzicato mentre festeggiava con i rivali Millonarios.

Stando a quanto riporta Olé, infatti, alla dirigenza del Boca Juniors sono arrivate alcune immagini che ritraggono Portillo intento a festeggiare coi giocatori della River Plate appena qualificati per la finale del torneo. Atteggiamento che, senza mezzi termini, è stato condannato dai vertici del Boca che hanno deciso per il suo licenziamento.

Secondo Olé, però, l’uomo potrebbe non rimanere senza lavoro per tanto tempo perché subito dopo la notizia è partita una vera e propria campagna social, in particolare su Twitter, per farlo assumere dal River Plate. Decine e decine di messaggi che pare abbiano avuto successo: la dirigenza avrebbe già contattato l’agenzia per cui Portillo lavora per assumerlo nella sicurezza dello stadio Monumental.