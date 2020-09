Supercoppa Bayern-Siviglia, ecco dove vederla in tv e in streaming

Il Bayern Monaco campione d’Europa sfida il Siviglia nella Supercoppa Europea 2020 che si disputerà nel palcoscenico della Puskas Arena di Budapest. Un match che vede favoriti i tedeschi che continuano a vincere segnando una caterva di gol e avendo una condizione fisica ottimale. La squadra spagnola di Julen Lopetegui, che ha battuto l’Inter in finale sollevando per la 6ª volta negli ultimi 15 anni il trofeo, ha conquistato solo una Supercoppa in passato: nel 2006 quando batterono 3-0 il Barcellona. I tedeschi hanno vinto anche in una sola occasione il trofeo, ovvero nell’edizione 2013, quella del Triplete di Heynckes, quando hanno superato ai calci di rigore il Chelsea. Entrambe le squadre hanno un bilancio negativo nella competizione: il Bayern Monaco è stato infatti sconfitto in 3 occasioni (dalla Dinamo Kiev nel 1975, dall’Andelecht nel 1976 e dal Liverpool nel 2001), il Siviglia 4 volte (dal Milan nel 2007, dal Real Madrid nel 2014 e nel 2016 e dal Barcellona nel 2015). L’incontro tra tedeschi e spagnoli si disputerà a porte aperte, con capienza ridotta, nonostante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Coronavirus. Il fischio d’inizio della gara, che sarà diretta dall’arbitro inglese Anthony Taylor, è previsto alle ore 21.00.

Queste le probabili formazioni:

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, T. Müller, Sané; Lewandowski. All. Flick

SIVIGLIA (4-3-3): Bounou; Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña; Rakitic, Fernando, Jordán; Ocampos, L. De Jong, Suso. All. Lopetegui

Dove vederla in tv e in streaming

La Supercoppa Europea Bayern Monaco-Siviglia sarà trasmessa in diretta televisiva su Canale 5 alle ore 21.00 in esclusiva in chiaro. La telecronaca della partita sarà affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Aldo Serena. Anche su Sky andrà in onda il match sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Football (numero 203 del satellite). Gli abbonati Sky potranno seguire la partita Bayern Monaco-Siviglia anche in diretta streaming mediante Sky Go, sia su dispositivi mobili come gli smartphone e i tablet, preoccupandosi di scaricare prima l’app per sistemi iOS e Android, sia su personal computer e notebook, in questo caso semplicemente collegandosi alla piattaforma. Per tutti poi c’è anche l’opzione Now Tv: acquistando uno dei pacchetti offerti, il servizio live e on demand di Sky offre la visione in diretta streaming di diversi eventi sportivi trasmessi dalla tv satellitare, fra cui anche la Supercoppa Europea. Infine, per tutti c’è a disposizione Mediaset Play, attraverso la quale si possono guardare comodamente i programmi dei canali Mediaset, tra cui, appunto, anche quelli di Canale 5