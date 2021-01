Supercoppa di Francia, il Marsiglia perde e Villas-Boas non ci sta: “La squadra migliore ha perso”

Da una parte il Psg di Pochettino, al suo primo trofeo alla guida dei francesi. Dall’altra il Marsiglia di Villas-Boas ferito e deluso dal risultato (2-1 per i rivali). Proprio il mister portoghese ha parlato ai microfoni di Canal Plus a seguito del k.o. in Supercoppa di Francia confidando di non accettare questa sconfitta in quanto non era meritata.

La reazione di Villas-Boas

“Ha perso la squadra migliore“, ha sentenziato Villas-Boas senza peli sulla lingua. “Siamo stati bravi per tutta la partita e non ci meritavamo questo risultato. Nel secondo tempo c’è stato molto più impatto. Il rigore ha deciso la gara. Per noi è stata una bella sfida, anche se non abbiamo vinto il trofeo. Conoscevamo le caratteristiche di Icardi e quindi sul primo gol lui è scappato in profondità su una palla persa. Lui è capace di gol simili e lo aveva già fatto. In ogni caso anche noi abbiamo avuto buone occasioni fino alla fine quindi è davvero un peccato. Voglio fare i complimenti ai miei giocatori. Sicuramente è la migliore partita che il Marsiglia abbia fatto contro il Psg da quando ci sono io”.