Supercoppa francese, delusione PSG: il Lilla vince 1-0 e alza il trofeo

Il Lilla ha vinto per la prima volta nella storia la Supercoppa di Francia

Prima grossa delusione per il Psg che nonostante la faraonica campagna acquisti perde contro il Lilla per 1-0 la partita che assegnava la Supercoppa nazionale, chiamata Trofeo dei Campioni. Ai campioni di Francia che hanno sfidato i vincitori della coppa nazionale, è bastato un gol al 45' di Xeka per superare l'undici di Pochettino che non ha schierato molti big. Per il Lilla è la prima Supercoppa nazionale della storia e la vittoria è stata meritata. Il Psg infatti ci ha provato più nella ripresa ad attaccare con convinzione mentre ha concesso molto nel primo tempo e il Lilla ne ha approfittato. Xeka e i suoi compagni di squadra come al solito hanno lavorato di squadra ed hanno vinto. Si è giocato a Tel Aviv, in Israele, allo stadio Bloomfield, per volere ed esborsi vari di Sylvan Adams, miliardario molto impegnato nella promozione sportiva. Nel prossimo fine settimana parte il campionato francese e il Psg di Donnarumma dovrà assolutamente trionfare.