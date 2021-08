Supercoppa Lille-PSG, ecco le formazioni ufficiali e dove vederla

Primo trofeo ufficiale del calcio Francese. Lille e PSG sono a caccia del primo titolo stagionale, da mettere in bacheca.

Alle ore 20.00 si disputerà la finale del primo trofeo ufficiale francese, si tratta della Supercoppa di Francia, denominata Trophée des Champions. A contendersela saranno il Lille, campione di Francia in carica e il PSG, squadra vincitrice della Coppa di Francia. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Football e in streaming su NOW. Da segnalare le molte assenze in casa PSG. Di seguito ecco le formazioni ufficiali: