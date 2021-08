Supercoppa, prima di Nagelsmann: il suo Bayern batte il Dortmund

Doppietta di Lewandowski e gol di Muller per il tris bavarese

Il Bayern Monaco ha vinto la Supercoppa nazionale avendo battuto il Borussia Dortmund per 3-1 nel match giocato al Signal Iduna Park. E' il primo successo del tecnico bavarese Nagelsmann da quando siede sulla panchina dei campioni di Germania. Nel “De Klassiker” l'uomo del match è Robert Lewandowski che realizza due reti (una per tempo). Nel mezzo il gol del momentaneo 2-0 segnato da Muller e la bella rete di Reus che aveva, in parte, riacceso le speranze della formazione di Rose. Per il Bayern è la nona coppa vinta sul campo del Borussia Dortmund.