Supercoppa Uefa, l’arbitro donna Frappart: “Spero di essere un esempio”. E Klopp…

La francese Stephanie Frappart arbitrerà la Supercoppa Uefa di domani sera a Istanbul fra Liverpool e Chelsea e sarà la prima volta per un direttore di gara donna in una partita di calcio maschile organizzata dal massimo organo europeo. In una intervista rilasciata proprio alla Uefa, l’arbitro ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Sono molto felice, per me è stata una sorpresa. È un grande onore, spero che il mio esempio serva a tutti gli arbitri donna e per tutte le ragazze che aspirano a fare questo lavoro. Io e le assistenti siamo fisicamente come gli uomini, abbiamo valutato. So come gestire le emozioni, ho già debuttato in Ligue 1”.

Durante la conferenza stampa di presentazione del match, l’allenatore dei Reds Jürgen Klopp si è lasciato sfuggire una battuta a riguardo: “Sono molto felice di poter far parte di un momento storico, se possibile mostrerò la mia faccia migliore, altrimenti mia madre si arrabbierà!”. Ha concluso il commento con serietà: “Spero non sia la prima volta per un arbitro donna in una gara così importante”.