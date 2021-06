Superlega, multa per i club di Premier League

La Football Association vorrebbe infliggere una multa ai sei club inglesi che avevano aderito alla Superlega

Il caso Superlega occuperà la cronaca sportiva per diverso tempo. La vicenda è già arrivata nelle aule di tribunale: da una parte Uefa e Fifa, dall’altra Juventus, Real Madrid e Barcellona, club scissionisti ancora parte del progetto. Torneo che è nato e crollato nel giro di 48 ore, quando per primi i club inglesi decisero di abdicare dopo le grandi proteste dei tifosi e non solo.

MULTA - Stando a quanto riporta il Mirror, queste sei società britanniche verranno multate dalla Football Association. Dunque Chelsea, Manchester United, Manchester City, Arsenal, Tottenham e Liverpool subiranno una sanzione, per un totale di 20 milioni di sterline – 23 milioni di euro – ovvero 3,5 milioni di sterline cadauno. Da precisare che l’ammontare non finirà nei conti degli altri club, ma verranno reinvestiti per aiutare le molteplici società che non fanno parte del calcio professionistico. Un bel modo per aiutare l'immenso tessuto che sta alla base del calcio che tutti sognare di giocare.