Suso senza mezzi termini: “Mi piacerebbe che il Siviglia mostrasse il sedere alle big…”

I tifosi del Milan lo ricorderanno senza dubbio, Suso ora vive una seconda vita calcistica al Siviglia e non vede l’ora di poter imporre il suo gioco ai massimi livelli, magari battendo le tre big spagnole Atletico, Real e Barcellona. Lo ha ammesso lo stesso esterno d’attacco spagnolo ai microfoni di Cadena Cope spiegando la voglia del club di fare bene fino alla fine…

Suso: “Sogno di mostrare ‘le chiappe’ alle tre big…”

“Se devo essere sincero posso dire che il nostro obiettivo non è vincere il campionato. Ovviamente, ci piacerebbe creare problemi maggiori alle grandi big della Liga, competere con loro. Sogno spesso di essere lassù, in testa alla classifica e mostrare le chiappe a quelle tre, ma aggiungo anche che non è una realtà o il nostro obiettivo”, ha ammesso Suso senza giri di parole.

Sugli obiettivi stagionali più realistici: “Se ce ne fosse la possibilità, ovviamente, mi piacerebbe arrivare secondo. Non è il nostro obiettivo ma ci proveremo. In teoria, c’è la possibilità, è vero, ma dobbiamo seguire il nostro percorso. La nostra idea è di non pensare che possiamo inserirci nella lotta al vertice ma di consolidare il quarto posto. Sarebbe il secondo anno di fila e non sarebbe affatto male”.