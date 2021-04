Sutton boccia Mourinho: “Vive della gloria passata”

L'ex calciatore non le manda a dire allo Special One dopo la stagione col Tottenham

"Quando Jose Mourinho è arrivato in questo Paese nel 2004 era un ragazzo portoghese divertente, intelligente e carismatico che prometteva di prendere d'assalto la Premier League e ha mantenuto quella promessa, in modo davvero brillante”, ha esordito Sutton che, però, non sembra affatto soddisfatto dalla trasformazione dello Special One degli ultimi anni. “Quell'uomo oggi non c'è più: il Mourinho che ha vinto tre titoli con carisma è stato sostituito da un Mourinho che alza tre dita al mondo e si acciglia. È una figura frustrata, conflittuale, irritabile e vive di gloria passata". "Tutti i fan del Tottenham si sono accorti dei suoi comportamenti recenti e delle parole verso la squadra. È vero che si sapeva non sarebbe stato un compito facile al Tottenham ma quello che sta facendo non è assolutamente di successo”.