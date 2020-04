Svizzera, il Wettingen si… autoretrocede a causa del coronavirus

L’emergenza coronavirus ha colpito il mondo del calcio. Dai massimi livelli, fino ai campionati minori che, in realtà, sono quelli a maggiore rischio. In Svizzera, il Wettingen, club che in passato aveva anche sfidato il Napoli di Diego Armando Maradona, ha deciso di autoretrocedersi nonostante si trovasse al secondo posto della Seconda Lega Interregionale.

Come riporta RSI, infatti, la società ha deciso di scendere di categoria a causa della mancanza di introiti dovuta all’emergenza Covid-19. La pandemia ha creato problemi non indifferenti e lo stesso patron ha spiegato come questo l’abbia obbligato alla dura decisione di autoretrocedersi di una lega…