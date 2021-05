T. Muller: “Alaba ovunque andrai te ne pentirai di aver lasciato il Bayern”

Alaba sembra molto vicino al Real Madrid

Il calciatore del Bayern Monaco Thomas Müller ha inviato un video di ringraziamento ai tre giocatori che domani indosseranno per l'ultima volta la casacca biancorossa. Il numero 25 bavarese è stato anche ironico con Alaba, Jérôme Boateng e Javi Martínez, i cui contratti sono in scadenza. Dove giocheranno finora non è chiaro ma Müller sembra essere particolarmente impaziente di rivedere Alaba in campo. "Non so al cento per cento dove giocherai ma non importa, sono certo che te ne pentirai", è stata la sfida scherzosa dell'attaccante, che subito dopo ha messo un altro annuncio: "Se giochiamo contro ti starò dietro e ti sculaccerò". Il Real Madrid è attualmente considerato il favorito per l'austriaco. Nella capitale Alaba potrebbe prendere il posto di Sergio Ramos, il cui futuro è incerto e comunque sembrerebbe al capolinea. I madrileni si sono spesso scontrati in Champions League con il Bayern ed è probabile che la prossima stagione i vecchi amici Müller e Alaba potrebbero affrontarsi in campo.