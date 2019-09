Taarabt ammette: “Ho passato un vero inferno. Le critiche dei media hanno inciso parecchio…”

Sta piano piano tornando protagonista. Adel Taarabt, giocatore del Benfica con un passato in Italia con le maglie di Genoa e Milan, dopo mesi di difficoltà è tornato a vestire e giocare con i portoghesi.

Nelle scorse settimane anche il rinnovo di contratto per il classe ’89 che ha decisamente svoltato pagina. Intervistato da A Bola, Taarabt ha raccontato alcune difficoltà avute nella propria carriera professionistica ma ha anche ammesso di essere, forse, tornato a stare bene come mai accaduto prima.

CARRIERA – “Ho iniziato la mia carriera da calciatore a 17 anni ma per diversi periodi ho attraversato l’inferno. Ora ho la testa chiara e sono concentrato. Non ho mai lavorato così duramente per essere ad alto livello”, ha detto Taarabt. “Le critiche ricevute? La stampa non si rende conto dell’impatto che le voci hanno avuto sulla mia carriera sportiva e persino sulla mia famiglia”. Ora, come detto, le cose vanno meglio e lo stesso marocchino ha confermato: “Attualmente gioco come ottavo nel 4-4-2 del mister, ma mi adatterò sia per il club sia per la Nazionale a tutto ciò che è necessario. Voglio mostrare cosa posso fare”.

Taarabt è tornato ad essere titolare e giocare una partita nel recente successo del Benfica contro lo Sporting Braga, la scorsa domenica 1 settembre e si è anche conquistato la chiamata da parte del Marocco.