Taarabt, retroscena al Benfica: “Tutti con delle Peugeot. Decisi di vendere mia Ferrari”

Adel Taarabt ha lasciato il Benfica dopo sette stagioni e diverse altre esperienze in prestito ma ancora oggi ricorda con particolare curiosità il suo arrivo nel club. Il marocchino, ex di Milan e Genoa, ha raccontato a 90football come ripreso anche dal Sun , alcuni dettagli del giorno del suo arrivo a Lisbona.

"Quando arrivai, rimasi scioccato. I ragazzini di 15 anni erano i primi ad arrivare in palestra per lavorare e dopo l'allenamento si fermavano per lavorare ancora. I portoghesi hanno la mentalità migliore. Quando ho lasciato Londra, sono arrivato a Lisbona in Ferrari. Sono arrivato al parcheggio e sai che macchine ho visto? Peugeot 307, 407… Sai come si vestivano? Adidas, Nike. Niente Givenchy o Dolce & Gabbana", ha detto Taarabt.