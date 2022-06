Tacchinardi: “Lukaku all’Inter? Al Chelsea non sono rimbambiti e…”

Lukaku torna all' Inter oppure no? E se sì, a quale costo? A parlare della situazione di mercato legata al bomber belga del Chelsea che vorrebbe fare ritorno in Serie A ed in particolare in maglia nerazzurra, è stato l'ex centrocampista Alessio Tacchinardi .

Ospite di Maracanà, sulle frequenze di TMW Radio, l'ex calciatore ha commentato così il possibile ritorno all'Inter di Romelu Lukaku dopo la stagione negativa vissuta al Chelsea: "Lukaku è uno che può spostare gli equilibri. Io però non penso che al Chelsea si siano rimbambiti e vogliano darlo via quasi gratis", le parole di Tacchinardi . "Vorranno una contropartita importante", il suo avvertimento ai nerazzurri.

E in effetti in casa londinese pare proprio che ci siano discorsi in atto per una contropartita tecnica. I sacrificabili in casa Inter parrebbero essere Dumfries e/o Skriniar. Non resta che avere pazienza e vedere cosa accadrà tra le due società nelle prossime settimane.