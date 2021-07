Tacopina: “Luis Enrique? Un grande, ma sbagliò ad accettare la Roma”

Tacopina ha parlato di Luis Enrique, ct della Spagna che domani affronterà l’Italia

Redazione ITASportPress

Domani il momento della verità. L’Italia di Mancini affronterà nella semifinale di Euro2020 la Spagna di LuisEnrique, su cui Joe Tacopina (ex vicepresidente della Roma) ha espresso il suo pensiero ai microfoni di Calciomercato.it: “Luis Enrique ha un carattere solare, ha una grande personalità. Si è trovato subito bene con tutti. Aveva un trascorso nel calcio conosciuto a tutti. Eravamo di fronte ad una superstar molto umile. Luis ci sorprese per questo. Come allenatore, era reduce dalla sola esperienza con il Barcellona B, era un tecnico giovane, inesperto”.

SCELTA SBAGLIATA - “Non fu una scelta sbagliata per la Roma, fu errata per Luis Enrique. Era alla prima esperienza in una prima squadra ed arrivare alla Roma dalla Spagna lo portò a subire le pressioni della piazza. Fu un’esperienza molto bella in ogni caso: capimmo di aver avuto un grande allenatore, uno che in futuro avrebbe detto la sua”.

I SUCCESSI CON IL BARCELLONA – “Abbiamo un ottimo rapporto. La sua bravura era evidente, il suo percorso per me non è una sorpresa”.

IL RICORDO - “Ricordo il modo che ebbe di gestire il percorso di Francesco Totti alla sua prima esperienza da allenatore. Lo faceva sentire importante così come faceva sentire coinvolto il terzo portiere. Questo è stato qualcosa di meraviglioso”.