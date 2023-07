Tadic, addio all’Ajax e contratto risolto. “Difficile ma è ora di ricominciare”

PAROLE - "La decisione di lasciare il club è stata molto difficile da prendere. Tuttavia, credo che questo sia il momento giusto", ha detto Tadic come si legge sul sito dei Lancieri. "Penso che sia giusto non solo per me ma anche per il club ricominciare da capo. Il tempo trascorso all'Ajax e i successi che abbiamo festeggiato mi lasciano una sensazione indescrivibile, mai provata prima nella mia carriera. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il periodo meraviglioso che ho trascorso qui. Se dipenderà da me, questo non sarà un addio definitivo. Sarò per sempre un giocatore dell'Ajax e spero di tornare presto ad Amsterdam, come allenatore".