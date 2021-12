Tadic meglio di Messi: record battuto dopo 10 anni…

Il traguardo da record del serbo dell'Ajax

Come riportano diversi media, tra cui anche AS, il calciatore del club olandese è riuscito ad arrivare all'importante cifra di 37 assist in un anno solare battendo proprio l'argentino che dal lontano 2011 deteneva il guinness con ben 36 passaggi vincenti.

Anche se alcuni non riconoscono quota 37, per rendere tutto ancora più concreto, Tadic avrà altre due partite da qui alla fine del 2021 per incrementare tale dato. L'Ajax sfiderà oggi il Feyenoord e mercoledì 22 il Fortuna Sittard. Vedremo se il serbo troverà altri assist per confermarsi primatista in tale specialità. In questa stagione il calciatore ha preso parte a 16 partite del campionato olandese andando a segno per 6 volte e fornendo 11 assist.