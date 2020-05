Tagliafico snobba l’Eredivisie: “Non un torneo top”

Non è riuscito per poco a laurearsi campione d’Olanda con l’Ajax a causa della sospensione della Eredivisie per l’emergenza coronavirus, adesso Nicolas Tagliafico apre alla possibilità di lasciare il club olandese già a partire da questa estate. Parlando a Radio Continental, il terzino o centrocampista ha parlato del proprio futuro ammettendo di non considerarsi arrivato, specie in un campionato non ritenuto all’altezza dei tornei top d’Europa.

Tagliafico ‘snobba’ l’Eredivisie

Diverse squadre hanno pensato a lui, ma al momento ancora nessuna trattativa portata avanti. Tagliafico, però, sa bene cosa vuole e come ottenerlo : “Lo scorso anno l’Atlético Madrid era interessato a me, ma abbiamo deciso di rimandare e resta all’Ajax per un altro anno”, ha esordito il giocatore argentino. “Ora tutto è possibile e vedremo cosa accadrà”. E poi sul campionato olandese: ” ​L’Ajax è un grande club, certo, ma il torneo qui in Olanda, l’Eredivise non lo è. Non è una competizione top. Il mio obiettivo è sempre stato quello di giocare nei campionati più importanti, in un club di prima fascia. La Premier League è la miglior lega al mondo, seguita dalla Liga e dalla Serie A. A 27 anni mi sento pronto per aggiungere nuove esperienze alla mia carriera”.

Rimpianto titolo

Solamente pochi giorni fa, lo stesso Tagliafico aveva parlato del titolo sfumato per la decisione della Federazione di sospendere il campionato e non assegnare la vittoria: “Lo stop è frustrante e triste. Non essere in grado di lottare per il titolo fino alla fine, o almeno giocare una partita contro l’AZ per decidere chi avrebbe vinto. Quando combatti da mesi, dover interrompere tutto nove giornate prima della fine ti lascia con l’amaro in bocca”, aveva detto a Le Monde l’argentino.