Taison, dopo il razzismo c’è aria di cambiamento: “È tempo di andare via dallo Shakhtar…”

L’episodio di razzismo delle scorse ore non è andato giù al brasiliano Taison. L’esterno dello Shakthar Donetsk, dopo le parole suoi social, si è sfogato anche ai microfoni di Globoesporte annunciando la volontà di andare via dall’Ucraina.

Dichiarazioni forti quelle del brasiliano classe 1988 che ha ammesso anche un retroscena di mercato legato ad un club italiano: “Dopo quello che è accaduto, ho pensato: ‘è tempo per me di andare via dallo Shakhtar’, questa è la mia volontà, voglio tornare ad essere felice”. “Penso che sarà molto difficile andare via conoscendo lo Shakhtar. Il Milan ha offerto 30 milioni per me, una proposta importante arrivata durante la scorsa estate, ma la società ha rifiutato. Tornare in Brasile? Credo che per motivi economici sia impossibile. Ci tornerò solo per le vacanze”.