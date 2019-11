Taison, risposta forte al razzismo: “Non starò mai zitto davanti ad un atto disumano e spregevole”

Grave episodio di razzismo in Ucraina durante il match tra Dinamo Kiev e Shakhtar Donetsk. L’attaccante brasiliano degli ospiti Taison è stato bersagliato da insulti a sfondo razzista da parte dei tifosi di casa, senza riuscire a mantenere la calma. Gestaccio e pallone scagliato con forza verso il settore da cui provenivano gli ululati. Preso dalla disperazione, il giocatore, poi espulso dall’arbitro, è uscito in lacrime.

A poche ore dal fatto, Taison ha voluto dire la sua e con un messaggio pubblicato sulla propria pagina Instagram non ci è andato leggero: “Amo la mia razza, combatto per il colore, tutto ciò che faccio è per noi, per amore. Non starò mai zitto di fronte ad un atto così disumano e spregevole! Le mie lacrime erano di indignazione, ripudio e impotenza, impotenza perché non potevo fare nulla in quel momento! Ma ci viene insegnato fin da subito ad essere forti e a combattere! Combattiamo per i nostri diritti e per l’uguaglianza! Il mio ruolo è combattere, battermi forte sul petto, sollevare la testa e continuare a combattere sempre! In una società razzista, non è sufficiente non essere razzisti, dobbiamo essere antirazzisti! Il calcio ha bisogno di più rispetto, il mondo ha bisogno di più rispetto! Grazie a tutti per i messaggi di supporto! Continuiamo la lotta …No al razzismo”. ha scritto Taison.