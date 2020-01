Tanguy Kouassi, esordio da record: gol al debutto e marcatura numero 4000 nella storia del Paris Saint-Germain

Una serata magica che difficilmente dimenticherà: Tanguy Kouassi è entrato nella storia del Paris Saint-Germaina.

La stellina classe 2002 è stata protagonista della vittoria in Coppa di Lega dei suoi contro il modesto Reims. Un netto 3-0 che ha visto proprio Kouassi fare il proprio esordio in una gara ufficiale dei parigini e segnare anche la terza rete, la numero 4000 della storia dei francesi. Entrato al posto di Marquinhos, il giovanissimo calciatore è riuscito subito a timbrare il cartellino. Il Psg ha celebrato il proprio record di gol su Twitter con una menzione speciale per lui complimentandosi per l’esordio e la rete diventata storica.