Tanti auguri Maradona, vince col suo Gimnasia e si…siede sul trono

Diego Armando Maradona festeggia oggi 59 anni. Compleanno che non poteva essere migliore visto l’esito della gara del suo Gimnasia La Plata contro il Newell’s Old Boys nel match della notte.

Ore che sono state di pura gioia per l’ex Pibe de Oro, accolto dai tifosi rivali a Rosario come un vero e proprio Dio e, all’arrivo nello stadio per la partita, anche da un regalo speciale. Un trono solo per lui. Un gesto molto bello da parte del Newell’s che ha voluto far accomodare Maradona non in panchina ma su una seduta speciale esclusivamente a lui dedicata con tanto di scritta “D10S”.