Tanti auguri Maxi Rodriguez: il Newell’s gli intitola una tribuna dello stadio

Maxi Rodriguez compie 40 anni e il Newell’s Old Boys ha deciso di omaggiarlo in un modo indelebile intitolandogli una tribuna dello stadio.

L’annuncio in queste ore con tanto di comunicato e videomessaggio pubblicato sui social: “Ti meriti tutte le dimostrazioni d’affetto. E come ringraziamento e perché il tuo nome sia sempre nel cuore del Coloso… #TribunaMaxiRodriguez”. Con questo messaggio il club ha svelato le prime immagini della tribuna dedicata al calciatore. Tutti con un unico grande scopo: ringraziare Maxi Rodriguez per l’amore incondizionato verso la squadra argentina.

Nativo proprio di Rosario, Maxi Rodriguez è cresciuto in rossonero facendo il suo esordio nel 1999 e giocandovi fino al 2002 fino all’exploit della sua carriera con ben 10 anni in Europa con le maglie di Espanyol, Atlético Madrid e Liverpool. Il ritorno nel 2012 fino al 2017, una parentesi al Penarol in Uruguay e una nuova parentesi nel 2019 al Newell’s.