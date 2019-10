Tata Martino su Messi: “Non meritava il The Best FIFA, non è stata una grande annata”

Hanno fatto molto scalpore in Argentina le dichiarazioni del Tata Martino, attuale c.t. del Messico, nei confronti di Messi, premiato il 23 settembre scorso al Teatro alla Scala di Milano come miglior giocatore secondo la Fifa: “Non meritava il premio, non è stata una delle sue migliori stagioni”, ha detto il tecnico, che ha allenato la Pulce sia al Barcellona nel 2013-14 che in Nazionale fra il 2014 e il 2016. E pensare che Messi era stato uno dei suoi più grandi estimatori all’arrivo sulla panchina blaugrana sei anni fa. Il fuoriclasse, però, nella scorsa stagione ha vinto la Liga e la Supercoppa spagnola, mentre a livello individuale ha ricevuto la Scarpa d’oro ed è stato miglior marcatore della Champions League. Riportiamo le frasi dal giornale Mundo Deportivo.