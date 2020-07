Tebas, altro affondo al Manchester City: “Tutti sanno che ha violato le norme del FFP”

Lo ha detto immediatamente e lo ribadisce con forza anche a distanza di ore. Javier Tebas, numero uno della Liga spagnola, non è per nulla favorevole con la sentenza del Tas che ha di fatto restituito la partecipazione alle Coppe europee al Manchester City non riconoscendo alcuna violazione punibile con l’esclusione alla squadre inglese.

Come riporta ESPN, il presidente del massimo campionato iberico ha precisato con grande amarezza la sua opinione criticando aspramente la decisione dell’organismo.

Tebas: “Tutti sanno che il Manchester City ha violato il FFP”

“Tutti sanno che il City ha violato le regole del Fair-Play finanziario”, ha detto Tebas. “Il TAS ha dimostrato di non essere all’altezza: quando il club inglese è stato ritenuto colpevole dalla Uefa, non c’è stata sorpresa tra noi addetti ai lavori perché sapevamo e c’era quasi un senso di giustizia contro questi club, come anche il Psg”. E ancora: “Ma quando il CAS ha ribaltato il verdetto, beh, abbiamo visto come in tanti – da Klopp a Mourinho – hanno espresso disappunto, perché sanno che si stanno cercando modi di aggirare il FFP”.

Ma Tebas ne ha ancora e vuole chiarezza: “Come ha detto Klopp, è stata una brutta giornata per il calcio. Il City giocherà la Champions nella prossima stagione non perché ha fatto le cose nel modo giusto, ma perché il CAS ha fatto male il proprio lavoro. Mi piacerebbe vedere la documentazione ufficiale. Quando ci riuscirò, esprimerò le mie convinzioni a Guardiola. Il Manchester City, negli ultimi 5 anni, è la squadra che ha speso di più insieme al Psg e lo hanno fatto non con le proprie risorse come sta facendo il Manchester United per esempio ma con petrodollari, soldi dei proprietari degli Emirati Arabi”.

