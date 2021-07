Tebas attacca Pep: “Guardiola, avresti vinto tanto senza il doping economico?”

Continua il botta e risposta tra Guardiola e il presidente della Lega spagnola

Questa volta Javier Tebas non le manda a dire. Su Twitter prosegue la polemica a distanza tra il presidente della Liga Spagnola e l'allenatore del Manchester City Pep Guardiola. Tutto era cominciato da un'intervista, rilasciata dall'allenatore catalano a TV3, in cui invitava Tebas a prendere come modello di gestione la Premier League. Il presidente della Liga aveva risposto per le rime all'ex allenatore del Barcellona, parlando di inflazione salariale, demografia, penetrazione pay tv, Cina e assoluzione TAS (in merito alla squalifica del Manchester City a causa del FFP, poi ribaltata in appello).

LA RISPOSTA - L'allenatore del Manchester City non è rimasto a guardare, anzi ha risposto sottolineando i grandi meriti del calcio spagnolo nell'ultimo decennio, esaltando le Champions League vinte da Barcellona e Real Madrid, dall'Europa League conquistata tra le altre da Atletico Madrid, Siviglia e Villareal. Eppure, sottolinea l'allenatore catalano, la Liga è molto lontana dalla Premier. Per Guardiola, in Liga non si vedranno più calciatore come Messi e Ronaldo. La nuova risposta di Tebas non si è fatta attendere, descrivendo la situazione economica in perdita del Manchester City e parlando di doping economico, il quale avrebbe facilitato le vittorie della squadra Inglese: "Caro Pep, poiché vedo che non segui da vicino l'argomento, ti do alcun dettaglio esplicativo. Come vedi, negli ultimi anni abbiamo accorciato le distanze con la Premier. La Liga vende centralmente i suoi diritti televisivi da soli sette anni, mentre in Premier succede da trenta. Inoltre, il Regno Unito ha venti milioni di abitanti in più della Spagna. Cresciamo ogni anno. I nostri club sono redditizi da sette anni. Bisogna preoccuparsi di più per il City Group, che ha accumulato un miliardo di perdite nelle ultime stagioni. Non sono investitori, sono distruttori di denaro che creano inflazione. Avresti vinto così tanti titoli senza doping economico?".