Tebas: “Champions va avanti anche senza Juve, Real e Barça”

Il presidente della Liga Tebas ha espresso la sua dura opinione contro Juventus, Barcellona e Real Madrid

Il presidente della Liga spagnola Javier Tebas ha attaccato duramente Juventus, Real Madrid e Barcellona sul tema sanzioni legate alla promozione della Superlega: “ Ritengo che la Champions League sia pronta a non avere Real Madrid, Barcellona e Juventus. La Champions ha continuato a vivere senza il Manchester United per cinque anni. Il Milan è stato espulso dalle coppe europee, nonostante questo il torneo è andato avanti. Non sono essenziali in Europa. Ovviamente vorremmo che giocassero, ma fatti sono chiari e la UEFA deve agire”.

“Non ho alcuna intenzione di entrare nella questione legale. Quello che ho detto è che noi, come Liga, non difenderemo nessuna squadra spagnola che verrà sanzionata. Se la UEFA ha un accordo giuridico per sanzionarli, la Liga non dirà nulla. Offrirà difesa per la maggior parte dei suoi club, non soltanto per uno o due”.