Tebas contro la decisione del Tas che ha tolto squalifica al Manchester City: “Organo non all’altezza”

Sta generando non poche polemiche la decisione del Tas di Losanna che ha ribaltato la decisione della Uefa di squalificare per due anni il Manchester City dalle competizioni europee restituendo così la Champions alla squadra di Guardiola. In modo particolare a non essere per nulla contento è il numero uno della Liga Javier Tebas. Come riporta Marca, infatti, il presidente del campionato spagnolo ha sparato a zero contro l’organo decisionale.

Tebas: “Tas non all’altezza”

La Liga esprime disappunto per la decisione del Tas che ha riammesso il Manchester City alle coppe europee. Le parole del numero uno Tebas non possono essere fraintese: “Dobbiamo riconsiderare se il Tas sia l’organo appropriato a cui fare appello per le decisioni istituzionali nel calcio. La Svizzera è un Paese con una grande storia di arbitrato, il Tas non è all’altezza dello standard”. Vederemo se ci sarà una replica da parte delle persone chiamate in causa.

CHE SPETTACOLO LA FIDANZATA DEL CALCIATORE