Tebas durissimo sul Psg: “Rinnovo Mbappé? Sta rovinando l’ecosistema calcio”

Le parole durissime del numero uno della Liga

Ancora durissime dichiarazioni da parte del numero uno della Liga Javier Tebas nei confronti del Paris Saint-Germain dopo il rinnovo a cifre monstre di Kylian Mbappé. Come riporta Marca , a margine della conferenza odierna sul calcio europeo, il presidente del massimo campionato spagnolo si è soffermato su quanto accaduto nelle scorse giornate in quel di Parigi.

"Non risponderò al presidente del campionato francese, anche perché sono le stesse cose che mi sono state dette e mandate da un altro presidente. Non permetteremo ad una squadra europea (il Psg ndr) di distruggere l'ecosistema europeo calcio. Abbiamo preparato una denuncia che andremo a depositare in Uefa. Non è polemica e basta: ci sono dati economici oggettivi. Perdite intorno ai 300 milioni di euro e incassi superiori a Real Madrid, United e Barça, dati a cui nessuno crede. Ma lo rinnovano il contratto di Mbappé lo stesso. È impossibile se non ci sono inganni nelle sponsorizzazioni o negli apporti di capitale maggiori di quelli consentiti dalla UEFA", ha detto Tebas.