Tebas: “Il Real Madrid ha la forza per comprare Mbappé in estate”

Resta al Psg o va via subito, direzione Real Madrid? Regna ancora l'incertezza per quanto riguarda il futuro di Kylian Mbappé che, però, ha confermato la sua permanenza, almeno per questa stagione che inizierà, nel club parigino.

Eppure, per molti le cose potrebbero andare diversamente. Infatti, anche il numero uno della Liga spagnola, JavierTebas pare credere che il francese possa cambiare maglia già in questa finestra di mercato estiva. Come sottolineato anche da Marca, il presidente del torneo iberico ha parlato a margine di un evento aprendo a questa possibilità: "Spero che Mbappé possa venire. Se me lo chiedi come tifoso, penso che Mbappé lascerà il Psg in questa stagione", ha detto Tebas. "Anche perché in UEFA c'è più controllo economico e c'è un monte ingaggi molto alto al Psg. Il club francese deve alleggerirlo. Penso che il Real Madrid abbia la capacità di fare questo colpo".