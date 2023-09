Tebas: “L’Arabia non mi preoccupa. Anche Cina e Mls ci hanno provato e…”

Il dominio del calcio saudita sul mercato ha posto non pochi dubbi a tifosi e appassionati, ma anche alle massime cariche del panorama calcistico europeo. La paura è che il fulcro del gioco possa spostarsi dal nostro continente al paese dell'Arabia Saudita. Una possibilità da scartare a priori per Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, che non ha dubbi a riguardo: "Non sono affatto preoccupato dal campionato saudita - ha detto al Thinking Football Summit -. La Cina o la MLS ci hanno già provato tempo fa e hanno fallito miseramente. Ripeto che l'Europa resta la zona dell'industria del calcio. E questo non è un caso, ma sono tanti motivi. Se vogliono crescere dovranno lavorare per far crescere i marchi dei loro club e la competizione".