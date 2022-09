Tebas: “Liga più forte della Superlega di Florentino Perez”

Il presidente della Liga , Javier Tebas , ha rilasciato una lunga intervista alla rivista Influencers, in cui ha passato in rassegna gli argomenti più caldi del settore e come il calcio è cambiato negli ultimi anni dopo quasi un decennio alla guida della lega calcio spagnola. Queste le sue parole:

"Il problema che ha il presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, è che se La Liga è più forte e i club possono essere economicamente più solidi e avere giocatori e infrastrutture migliori, il suo progetto della Superlega sarà sempre meno attraente. I club non vogliono distruggere i campionati nazionali e la Super League li distrugge, qualunque cosa dica Florentino Pérez. Quello che sta facendo Florentino Pérez con il suo progetto danneggia il Real Madrid. Si crea una distanza con il resto dei tifosi in Spagna, che prima non esisteva. Lo scorso giugno abbiamo presentato un reclamo alla UEFA (e ai tribunali francesi) contro il PSG – dice Tebas -, che si aggiunge a quello che abbiamo presentato anche contro il Manchester City lo scorso aprile, perché capiamo che questi club violano continuamente le attuali normative sul fair play finanziario. Continuerò a lavorare per garantire il rispetto delle regole".