Tebas: “Neymar concluderà la carriera al Psg, impossibile rimetterlo sul mercato”

Era improbabile che Neymar tornasse al Barcellona. Parola del presidente della Liga, Javier Tebas, che era presente al Soccerex di Lisbona, sostenendo che mai ci sarà la possibilità che il brasiliano ritorni in maglia blaugrana, nemmeno in futuro: “Si ritirerà al Paris Saint-Germain, impossibile da rimetterlo nuovamente sul mercato, era davvero improbabile valutare un giocatore 226 milioni di euro e 27 milioni netti d’ingaggio. Quello di Neymar è la dimostrazione dell’anomalia del sistema di controllo economico del calcio europeo”. Peraltro, lo scorso 27 agosto lo stesso Tebas non aveva speso parole di riguardo nei confronti di Neymar, non reputandolo fondamentale per il campionato spagnolo (insieme a Cristiano Ronaldo). Messi, al contrario, sì.