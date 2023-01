Tebas replica a Laporta: “Superlega nel 2025? Irrealistico”

Come riportato da Marca, il presidente del massimo campionato spagnolo ha parlato alla presentazione della seconda edizione del Global Players, ed ha commentato anche le parole del patron blaugrana: "È ottimista e irrealistico. Nel 2025 non ci sarà la Superlega a prescindere da quello che dice la sentenza. Salvando le distanze, attualmente il governo spagnolo ha approvato una legge in Parlamento e si parla di modificarla. Se la sentenza fosse sfavorevole, cosa che non credo sia il caso, l'Unione Europea ha già dichiarato di voler mantenere l'attuale modello di sport che esiste in Europa. Sarà irreale qualunque cosa accada a marzo. Dobbiamo cambiare con sfumature che sono necessarie, ma il futuro no. È la creazione di organi nelle mani di club più ricchi".