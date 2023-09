Tebas shock: “Rubiales inconcepibile, si toccò i genitali davanti alla Regina”

SU RUBIALES: "Sapevo che il "Rubialismo", questo suo modo di vivere, lo avrebbe portato alla rovina. Il sistema è molto complicato, ma mi era chiaro che prima o poi dovesse cadere. Non è stata una cosa piacevole per il calcio spagnolo perché è stato danneggiato enormemente, ma il presidente della Federazione, che rappresenta la Spagna, non può toccarsi i genitali accanto alla Regina… È inconcepibile come cosa" ha dichiarato il presidente de La Liga con poco stupore. Continuando su questo discorso, ha poi concluso: "Non credo che i cambiamenti in atto siano sufficienti. Finché non se ne andranno tutti, continuerà ad essere la casa degli orrori".