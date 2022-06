Tebas: “Spero di vedere Lewandowski con la maglia del Barcellona”

La vicenda di Robert Lewandowski sta tenendo banco in questa sessione di mercato. Terminata la stagione col Bayern Monaco, l'attaccante aveva annunciato il suo addio al club e la voglia di provare una nuova esperienza. La destinazione Barcellona è da sempre quella più gradita per il polacco, ma i bavaresi non sono dello stesso parere: come ribadito più volte dai dirigenti del club campione di Germania, Lewandowski deve rispettare il contratto col Bayern che scadrà a giugno 2023. Proprio sull'argomento si è espresso il presidente della Liga Javier Tebas nel corso di una conferenza stampa al Museo delle Leggende di Madrid. Queste le sue parole: