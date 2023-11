Tebas sulla Superlega: “Distruggerebbe i campionati nazionali. Serie A…”

"Non c'è una base così solida nel resto dell'Europa, ma bisogna lavorare per rafforzarla. In Italia c'è un grandissimo problema di fair play finanziario interno: per far parte di una grande competizione devi essere economicamente sostenibile, ma ci sono presidenti che continuano a mettere soldi a perdere nei propri club. Non c'è un progetto per crescere, per investire nelle infrastrutture. Bisogna migliorare la percezione della Serie A all'estero". A conclusione del proprio intervento, anche l'attacco alle vicende monetarie del Psg: "Ci sono in Europa operazioni non molto chiare, come Verratti venduto in estate per 40 milioni a un club qatariota. Questi sono indizi che ci portano a dover salvare il Fair play finaziario della Uefa" - ha terminato Javier Tebas, presidente della Liga spagnola.